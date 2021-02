O número de infectados subiu de 50.454 para 50.546 nas últimas 24 horas. Foto: Tálita Sabrina/Rede Amazônica Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 96 casos de infecção por coronavírus neste domingo, 7, sendo todos resultados de RT-PCR. O número de infectados subiu de 50.454 para 50.546 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 141.062 notificações de contaminação pela doença, sendo que 89.569 casos foram descartados e 947 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 44.440 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 242 pessoas seguem internadas.

As informações são atualizadas de acordo com a plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Mais 2 notificações de óbitos foram registradas neste domingo, 7, ambas do sexo masculino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 888 em todo o estado.

Os óbitos são:

Morador de Rio Branco, E.F.R., de 65 anos, deu entrada no dia 25 de janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu na última quinta-feira, 4.

Morador de Cruzeiro do Sul, A.M.R., de 84 anos, deu entrada no dia 30 de janeiro, no Hospital Regional do Juruá, e faleceu na última terça-feira, 2.

