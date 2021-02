3 de Julho Notícias: Bujari e sua história (Parte I) – Bujari Seringal. A origem de Bujari está ligado ao extrativismo vegetal

Bujari é um município brasileiro, localizado no nordeste do estado do Acre. Limita ao norte com o Amazonas, ao sul com o município de Rio Branco, a leste com o município de Porto Acre e a oeste com o município de Sena Madureira.