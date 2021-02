Prefeitura de Porto Walter prioriza cronograma dos serviços de limpeza pública por toda cidade

A Prefeitura de Porto Walter executa um extenso cronograma de limpeza pública em diversos bairros da cidade por meio do Departamento de Limpeza Pública. As linhas de serviços estão concentradas no centro da cidade, e se estenderão pelos demais bairros do município.