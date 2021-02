A prefeitura do município de Porto Walter, por meio da secretaria de obras e urbanismo vem realizando um grande mutirão de limpeza em todos os bairro do município com o intuito de proporcionar uma qualidade de vida melhor para os moradores da cidade.

As linhas de serviços estão concentradas no centro da cidade, e se estenderão pelos demais bairros do município.

“Esses trabalhos que estão sendo realizados foi uma determinação do prefeito César Andrade para que a limpeza aconteça em todos os bairros e nós estamos cumprindo esta determinação com os serviços de roçagem e retirada de entulhos”, destacou o Diretor de limpeza, José Maria Branco.

A prefeitura vem executando o cronograma diário de coleta de lixo em todos os bairros para além de zelar pela população, cuidar dos ambientes para evitar a proliferação do mosquito da dengue que vem atingindo muitos cidades do estado.

“Uma de nossas prioridades é manter a cidade limpa. A Secretaria de Obras junto ao Departamento de Limpeza Pública estão com os esforços concentrados nesse sentido, temos que zelar pelo bem da população”, pontua o Prefeito César Andrade.

