Assessoria – Ainda em cumprimento de agenda no município de Sena Madureira, o governador do Acre, Gladson Cameli, aproveitou a manha deste sábado, 6, para visitar as obras de ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, bem como a estrada Mário Lobão, que servirá de acesso ao projeto de construção da ponte sobre o Rio Iaco e ligará o primeiro ao segundo distrito da cidade. O projeto está em fase final de planejamento.

Durante a visita ao hospital, acompanhado do deputado Gehlen Diniz, o governador parou para agradecer aos trabalhadores pelo serviço prestado ao estado e recebeu as orientações sobre a evolução estrutural da obra, pelo próprio secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros.

Segundo o gestor da pasta, a previsão é de que a obra seja finalizada em 10 meses. “Está com 40% de evolução, desde o térreo, primeiro pavimento e cobertura estrutural. Se Deus quiser, até lá, vamos inaugurar mais obras da área da saúde e comemorar também a vitória sobre esse vírus que assola não só o Acre, mas o Brasil e o mundo. Já encaminhei um processo ao Governo Federal para usar o decreto de situação emergencial, a fim de adquirir mais recursos e acelerar o ritmo das obras. O objetivo é concluir esse hospital o quanto antes”, disse o governador.

A ordem de serviço para reforma e ampliação da unidade, que será tratada como referência regional do Purus, foi assinada em novembro do ano passado com apoio da prefeitura, que cedeu o terreno e aplicou recursos federais avaliados em R$ 12,5 milhões. Desse valor, pouco mais de R$ 8 milhões são emendas do deputado federal Alan Rick Miranda.

Obras de recapeamento da estrada Mário Lobão

O governador esteve no local para assinar a ordem de execução dos serviços, com valor do investimento que ultrapassa R$ 1,5 milhão. Apesar de não se tratar de uma rodovia de responsabilidade do governo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), o governo resolveu acatar um pedido do prefeito Mazinho Serafim e ainda com o apoio da bancada estadual, elaborar um projeto que a reconheça como rodovia estadual, para a partir de então, ter sua manutenção sob responsabilidade do Estado.

“O prefeito entrou em contato conosco e o governador nos pediu para dar esse apoio ao gestor. Fizemos o projeto, garantimos o recurso e agora estamos destinando pouco mais de um milhão para recapeamento da Mário Lobão e abertura dos ramais adjacentes. O governador veio conosco hoje visitar as obras que futuramente servirão como caminho de acesso à ponte, inclusive o projeto já está em fase final de conclusão”, finalizou Petrônio Antunes, diretor presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

O governador também fez visita aos ribeirinhos do local, onde será construída a ponte, e deu entrevista à rádio Dimensão FM.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.