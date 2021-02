A dupla dinâmica Petecão e Marfisa parece que se uniram para esnobar o povo, recentemente, inúmeras famílias de Rio Branco estão enfrentando situações lamentáveis por conta dos prejuízos causados pelos transbordamento de pelo menos quatro igarapés que receberam um grande volume de águas nas últimas horas.

Porém Petecão resolveu partir para o interior do Acre, indo para o município de Santa Rosa, para se mostrar presente em meio a população fazendo campanha com a desculpa de que esta é a oportunidade em que ele conhece de perto as necessidades estruturais que interferem na qualidade de vida da população. Só agora?

Por outro lado, sua esposa Marfisa Galvão que é Vice-prefeita de Rio Branco e Secretária de Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) resolveu usar sua rede social para debochar da situação, onde com um tom de piada, fez até uma paródia do filme Titanic.

Em vídeos postados no stories do Instagram, a vice-prefeita mostra a rua de sua casa alagada, brinca com vizinhos passando em canoa e faz previsões sobre nível da alagação. As imagens foram gravadas desde a noite dessa sexta-feira (5) até a madrugada deste sábado (6)

"O mar, o mar. Agora eu digo a verdade, quando a água chegar naquele carro branco, ela vai voltar e vai secar. Meu Deus do céu, eu acredito", diz em um dos vídeos. Já em outro story ao ver um grupo de pessoas passando com um barco ela dispara: "Eita, estão roubando o barco. Garibaldi Brasil. O barco arriou, cadê o remo? Vocês vão andar com que aí? Cadê o remo?". Seria esta a posturas ideal para a vice-prefeita da Cidade e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos? Não seria mais digno deixar o senso de humor de lado, pegar a canoa e a turma dos faz nada que lhe acompanha e ir ajudar as famílias afetadas pelos transbordamentos dos igarapés? Só em situações como estas que descobrimos a qualidade de políticos que representa o povo acreano. Vale ressaltar que não estamos generalizando. Não! Estamos falando de figuras políticas que demonstram ser o que são através de suas atitudes.