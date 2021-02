“Estou retirando minhas coisas aqui, até agora a Defesa Civil, nem deputado, nem governador apareceu aqui para dar apoio para nós. Nós perdemos nossas coisas todas aqui na alagação. É a primeira vez que dá uma alagação dessa aqui, passamos a noite toda em claro vendo a água vim acabar com nossas coisas. Eu, meu pai, minha irmã, minha filha. Passamos a noite toda dentro dessa água. Indignação ver nossas coisas se acabar assim de uma hora para outra”, reclamou.

A senhora Ana Maria Alves mora no Bairro da Paz há quatro anos e diz que nunca tinha acontecido nada parecido. Ela conta que perdeu todos os móveis da casa porque não deu tempo de retirar as coisas.

Com as chuvas, o nível do Rio Acre, em Rio Branco também subiu nos últimos dias. Na última quinta-feira (4), o manancial marcava 9,87 metros e neste sábado (6), amanheceu com 11,67 metros.

Moradora diz que perdeu tudo após igarapé transbordar e atingir casa em Rio Branco — Foto: Tálita Sabrina/Rede Amazônica

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.