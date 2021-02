Folha do Acre – As reclamações a respeito da falta de qualidade no atendimento a pacientes que procuram a Policlínica Barral y Barrale, em Rio Branco, continuam e na manhã desta quinta-feira (4) mais usuários do sistema reclamaram do que consideram absurdo na falta de humanização no atendimento.

Uma das pessoas que usou as redes sociais para reclamar foi Antônio Carlos Barbosa que considerou a situação absurda. “É um absurdo! Cadê a saúde humanizada, prefeito Bocalom?”, questionou, direcionando-se ao prefeito que foi eleito defendendo a bandeira da humanização no sistema de saúde.

Uma outra usuária do sistema de saúde, Marcia Galvão, conta que o atendimento piorou e sequer mantiveram o padrão exercido na gestão passada.

“Antes já estava aberto às 5h da manhã, o povo ficava no sagão embaixo aguardando. O povo assume o governo, mas não entende nada de gestão, de ambiente humanizado, deveriam se preparar antes”, diz.

A unidade que deveria ser referência segue sendo alvo de críticas e a moradora Val Sousa diz que a unidade de saúde está sendo gerida por apadrinhados políticos sem qualificação.

“Os atendentes da farmácia atendem quando querem. Passam a maior parte do tempo no celular e as pessoas aguardando a boa vontade desses irresponsáveis. Apadrinhados políticos no mínimo, sem compromisso. Só não gravei, porque meu telefone estava no carro. Dá próxima vez não passará em branco”, desabafa.

Na manhã desta quinta-feira uma repórter local tentou contato com a direção do Barral y Barral e alegou ter sido ignorada pela direção. O jornal Folha do Acre mantém espaço reservado para que a direção da unidade envie esclarecimento sobre as reclamações.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.