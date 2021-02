Após ficar com apenas um leito de UTI disponível, Into abre mais cinco e ocupação é de 82% em Rio Branco — Foto: Júnior Aguiar / Secom

Após ficar com apenas um leito vago de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a direção do Instituto de Tomografia e Ortopedia (Into-AC) informou neste sábado (6) que foram abertos mais cinco leitos no hospital. Agora, dos 50 disponíveis, apenas nove estão desocupados. Por G1 Acre.

Com isso, a taxa de ocupação que estava em 97,8% nessa sexta-feira (5), segundo boletim de assistência divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), passou para 82%.

Além dos leitos de UTI, as enfermarias que estão instaladas no hospital de campanha, anexo ao Into, também estão com taxa de ocupação alta, de 89%. Segundo os dados, dos 100 leitos de enfermaria, somente 11 estão disponíveis.

A instalação dos cinco leitos na unidade já havia sido anunciada pelo o secretário de saúde, Alysson Bestene. Segundo ele, outros cinco já haviam sido ampliados nos últimos dias, totalizando 10 novos leitos na unidade.

Em entrevista à Rede Amazônica, a diretora do Into, Lorena Seguel, informou que a média de atendimento na unidade está em 240 por dia. Segundo ela, nessa segunda onda os médicos têm relatado que os pacientes estão chegando em um nível mais avançado da doença, o que explicaria a alta taxa de internações.

“O que os médicos comentavam comigo esses dias é que agora nessa segunda onda, os pacientes estão chegando em uma fase bem adiantada da doença. Então, por isso essa internação maior. Na primeira onda, geralmente, era de 15% a 20% de comprometimento pulmonar e agora temos visto que está acima de 60% a 70% e, as vezes, a pessoa está sem sintomas. Quando começa a apresentar os sintomas vem aqui e já está um pouco adiantado”, afirmou a diretora.

Fim de contrato e leitos desativados

Depois do vencimento do contrato de cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que o governo do Acre tinha no Hospital Santa Juliana, a Secretaria de Saúde ainda está em negociação para efetivar novo contrato com o hospital.

“Teve que ser feita a prestação de contas de final de ano, mas, já liberou e nós vamos assinar, só falta assinar. Acredito que ainda nessa semana.”

Os leitos no hospital Santa Juliana foram desabilitados no dia 27 de janeiro. Eles funcionavam por meio de um termo de cooperação foi firmado entre o governo e a unidade, em abril do ano passado, para que o hospital desse suporte a eventuais casos graves de Covid-19 no estado, com leitos de UTI.

O fim do contrato ocorreu no momento em que o estado teve um aumento nos casos da doença, atingiu 98% de ocupação de UTIs, e o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 reclassificou todas as regionais para a faixa vermelha.

Com o aumento dos casos da doença e para suprir a demanda, a Sesacre anunciou a implantação 10 novos leitos de UTI no Into no último dia 27.

Mais leitos são preparados

Além dos leitos entregues no Into – que somam 10 ao todo – , o secretário ainda afirmou que o hospital do Idoso vai disponibilizar 30 leitos de enfermaria para atender pacientes Covid. Desses 30 leitos, 10 podem ser transformado em UTIs, caso haja necessidade, segundo Bestene.

Outros 33 leitos de enfermaria também vão ser abertos no quarto andar do pronto-socorro e o secretário também não descarta a possibilidade de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito voltar a ser unidade de referência no atendimento aos pacientes Covid.

“A gente está avaliando tanto a UPA do Segundo Distrito como o Hospital das Clínicas, a Fhundacre, para ampliação de leitos. E vamos retomar o quarto andar do PS com mais 33 leitos, sendo que daquela enfermaria também podemos transformar 10 UTIs. São 30 leitos no hospital do idoso e a gente tem possibilidade, de transformar 10 em UTI. E 10 no Huerb e as 10 do Into que a gente ampliou e fecharia 30 leitos a mais de UTI”, disse.

Reclassificação

O Acre voltou para fase de emergência, que suspende as atividades não essenciais, quase um ano após o início da pandemia. O estado registrou os primeiros casos de Covid-19 no dia 17 de março de 2020. Com isso, suspendeu as aulas, comércio e limitou o atendimento nas empresas. A determinação é válida até o dia 19 de fevereiro. O decreto de emergência também foi publicado na segunda.

O Acre já registra 50.122 casos confirmados de Covid-19, segundo último boletim da Secretaria de estado de Saúde (Sesacre) divulgado nessa sexta-feira (5). Ao todo, 884 pessoas perderam suas vidas para a doença. Além disso, 221 pessoas seguem internadas.

Dos 75 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados, 66 estão ocupados, fazendo a taxa de ocupação na UTI ficar em 88%. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 55 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 20.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.