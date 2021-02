Segundo o dados do Portal de Transparência do Senado Federal, o mandato do senador Sérgio Petecão (PSD) custou aos contribuintes R$ 4.160.813,91 milhões reais, somados os valores dos recursos utilizados em sua atuação parlamentar de 2011 até 2020, ano que explodiu a pandemia do coronavírus no Brasil.

Os gastos totais de 2011 a 2020 incluem aluguel de imóveis para escritório político, aquisição de material de consumo, locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis, contratação de serviços de apoio ao parlamentar, divulgação da atividade parlamentar, passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais e serviços de Segurança Privada. Segundo a postagem do site, Tribuna do Acre

No Ano de 2020, o mandado do Senador Petecão custou pouco aos contribuintes. Os recursos utilizados pelo mandato do senador totalizaram R$ 204.898,90. Já o ano de 2014, os brasileiros gastaram mais com o mandato do senador Sérgio Peteção: R$ 466,253,38.

Também, no primeiro ano de pandemia (2020) no Brasil, o senador Petecão gastou com locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis R$ 42.001,73 reais. Com passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais, foram gastos R$ 49.420, 96 reais.

Petecão tem se destacado como um senador que mais manda emendas para a construção de quadras sintéticas no Acre.

