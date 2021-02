Ricardo Kertzman Istoe – Pesquisando na internet, encontrei uma definição perfeita para o maníaco do tratamento precoce, Jair Bolsonaro, na expressão “picareta”, de autoria do escritor português, O. Braga:

“No Brasil é comum usar o adjetivo substantivo “picareta” como sinônimo de embusteiro. Ao contrário do que muitos pensam, “picareta” não é de origem brasileira, e foi muito usado em Portugal desde a Idade Média até o século XIX na forma de “pícaro” — vagabundo que não tem respeito por ninguém, que não acredita na bondade dos outros, um cínico que gosta de se embebedar, um velhaco. Foi do “pícaro” português que surgiu o “picareta” brasileiro”.

E prossegue o autor lusitano: “Pícaro tem sua origem na palavra árabe “bikarón”, que significa um indivíduo inqualificável e desqualificado, de vida airada e irresponsável, individualista que alia pobreza de espírito à pobreza material sem que possamos distinguir uma coisa da outra”. No caso do devoto da cloroquina, não incluiria a questão etílica; deixaria a definição completa para o corrupto e lavador de dinheiro, Lula. Este sim um ”picareta” 100%, conforme O. Braga.

Em abril de 2020, no início da pandemia, Bolsonaro declarou: “Parece que está indo embora a questão do vírus”. Mentiu. Ao longo do ano passado, e desse, disse: “O uso de máscara é o último tabu a cair”. Mentiu. “A vacina chinesa causa morte, anomalia e invalidez”. Mentiu. “O distanciamento não evita a doença”. Mentiu. “O tratamento precoce salva vidas”. Mentiu. “A pandemia está chegando ao fim”. Mentiu. “A segunda onda é conversinha”. Mentiu.

Nesta quinta-feira (04), 1 ano, 230 mil mortos e 10 milhões de casos depois, além de milhares de mortes evitáveis, não fosse a pregação genocida em crendices, em remédios ineficazes e em teorias da conspiração, finalmente, o amigão do Queiroz admitiu a gravidade da doença, que já chamou de gripezinha e resfriadinho, e falou a verdade: “É uma pandemia que veio para ficar. Não adianta ficarmos lastimando. Vamos lutar e vamos investir na nossa vacina”.

O pai do senador das rachadinhas deveria ser processado, condenado e, se pertinente, preso por tantos crimes. Certas providências legais não são excludentes e deveriam ser tomadas o quanto antes. O impeachment é uma delas! O marido da receptora dos inexplicáveis cheques de milicianos não pode continuar praticando suas sandices livre e impunemente, sob risco de ainda mais doentes e mortos, além do aprofundamento dramático da crise financeira.

