Recentemente o senador Sérgio Petecão (PSD), que se diz o parlamentar do povo, resolveu rodar os quatro cantos do estado do Acre com o intuito de fazer campanha antecipada e adquirir apoiadores nas eleições para governo e dar uma cama de gatos no atual governador em 2022.

O parlamentar que compõe a bancada federal do estado, foi flagrado andando em uma van com meia dúzia de seus assessores pagos com o dinheiro do povo, já visando dar uma rasteira futura no governador Gladson Cameli que obviamente almeja uma reeleição e tem trabalhado muito para isso.

Mas diante de tantas dificuldades, crise e luto que o povo está enfrentando, o senador Petecão vem praticando atitudes como estas, o que nos leva a crer que o parlamentar só está preocupado com seus próprios interesses e querendo usar a população para alcançar seus objetivos.

Acredita-se que este não é o melhor momento para o nobre senador andar pensando em disputas políticas ou picuinha entre aliados, é hora de cuidar da população e ajudar e proporcionar um pouco mais de dignidade às famílias carentes do nosso estado, que muitos deles não tem três refeições garantidas em um dia.

Se questionar a respeito do que o senador Sérgio Petecão tem feito pelo povo ele encherá o peito para dizer que tem destinado emendas para o estado e votado projetos para beneficiar o povo, com isso o senador Petecão não está fazendo nenhum favor para o estado não, esta é a obrigação do parlamentar que foi eleito para trabalhar. Afinal de contas o Senador Petecão tem custado aos cofres públicos mais de 4 milhões de reais.

Acredita-se que a expressão “senador do povo” só é válida quando lhe convém, só destinar emendas e votar projetos (que é uma obrigação do parlamentar) não é o suficiente, situações extremas requer medidas extremas e o que o Senador Petecão tem feito?

