A vereadora foi recebida pelo gestor da pasta o Sr. Dejailson Américo, a Vereadora aproveitou a visita para parabenizar pela reabertura do CAPS onde dias atrás a Vereadora reivindicou em redes sociais, Neiva se diz contemplada em nome de todos os pacientes que dependem daquela unidade.

A visita da Vereadora também foi a título de reconhecimento e esclarecimentos, uma vez que recebe muitas reivindicações da população mas precisa entender realmente como funcionam os programas CAPS, CRAS, CREA, Centro do Idoso etc…

Atendendo ao pedido de um munícipe, a vereadora foi em busca de informações acerca do atendimento do fisioterapeuta que atende no Centro do Idoso e nos foi informado pelo Secretário Dejailson que este é um serviço essencial e mesmo com o Centro fechado por contada pandemia, o profissional atende em dias alternados, mas a falta de agora é por conta de contratação que a prefeitura está buscando a legalidade para a contratação do profissional mas que ainda este mês a situação estará sendo normalizado.

A Vereadora e o Secretário pedem um pouquinho de compreensão aos que necessitam desse serviço que logo mais Será resolvido.

Para finalizar, a vereadora agradece aqueles que a procura para fazer suas reivindicações e que seu mandato está à disposição da população em busca da solução dos problemas.

