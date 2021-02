Como há muito tempo Jair Bolsonaro faz tais declarações e não apresenta prova alguma – Foto: Evaristo SÁ/AFP.

O governo federal não apresentou à Justiça provas de fraudes nas eleições de 2018, conforme acusa o presidente Jair Bolsonaro, que afirmava ter evidências de que deveria ter vencido a disputa no primeiro turno. Com informações do Estadão Conteúdo.

Na quinta-feira 4, a Advocacia Geral da União pediu que o processo fosse trancado sem a análise do mérito, após apresentar apenas uma análise técnica do caso.

A AGU argumentou que a associação vinculada à ação pública não tem legitimidade para propô-la e que já existe outro processo, em curso da 4ª Vara Federal do Ceará, para tratar do mesmo tema.

Pela lei, ações com o mesmo objeto não podem tramitar em separado, sob o risco de serem encerradas com decisões conflitantes.

A ação na Justiça Federal foi a aberta a pedido da Associação Livres, movimento de liderança política que conta com integrantes do PSL, o antigo partido do presidente.

“Como há muito tempo Jair Bolsonaro faz tais declarações e não apresenta prova alguma, apenas por meio do Poder Judiciário é que se pode responder duas perguntas advindas da referida afirmação: Houve fraude eleitoral em 2018? Onde estão as provas?” questionou o movimento à Justiça.

O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

