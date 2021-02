A premiação inicial seria um intercâmbio educacional na Colômbia, país referência na educação sul-americana, para troca de experiências da equipe local com outros secretários de educação do país . Em razão da pandemia, o prêmio foi revertido na aquisição de livros para as escolas municipais e em kits de higiene com álcool gel.

O material enviado pela direção do Conviva Educação chegou a Cruzeiro do Sul na última quarta-feira, 03, sendo composto por 322 livros, que serão distribuídos nas 105 escolas do município, 105 galões de 5 litros de álcool em gel, além de 1472 frascos de álcool de 60 ml, que estão sendo distribuídos para servidores da educação.

A ação visa contribuir com a gestão municipal no cambate e controle do novo coronavírus. Bem como, manter os servidores da educação devidamente protegidos da doença.

De acordo o secretário de educação Amarísio Saraiva, essa foi a forma encontrada para ajudar nesse momento, que todos precisam estarem unidos, sendo ainda uma forma de prestigiar todos os servidores da educação pela premiação.

“Fomos premiados pela plataforma Conviva Educação, como reconhecimento pelas nossas boas práticas educacionais. Como não foi possível viajarmos para Colômbia, decidimos reverter a premiação nesses kits que serão muito importantes para nossos servidores. Foi a melhor forma para contemplarmos todos pela nossa conquista. Temos que nos cuidar, cada servidor terá seu frasco de álcool gel para fazer sua higienização”, concluiu o Secretário.

Plataforma Conviva

A plataforma Conviva é um sistema de gestão gratuito para Dirigentes Municipais de Educação (DME), equipes técnicas das secretarias e gestores escolares, com o objetivo de trocar experiências e alinhar ações que visem melhorar a educação do país.

