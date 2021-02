Clerton Souza intercede e o Jovem Davi Gomes já está alojado e com alimentação garantida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Sem parentes na cidade, o morador de Tarauacá que está com pai internado na UTI do hospital do Juruá, comoveu milhares de internautas ao gravar vídeo pedindo ajuda para dormir e comer