Davi Gomes detalhou a difícil saga de quem sai de sua cidade para acompanhar seu pai, vindo de Tarauacá para se tratar de um grave problema em Cruzeiro do Sul. Davi não dispõe de condições financeiras ne parentes na cidade e dormia em um colchão no chão de um espaço dentro do hospital, mas durante dia tinha que sair e perambular pela cidade, retornando só a noite para dormir.

O vídeo viralizou (Veja abaixo) e diversas pessoas tentaram contato com Davi, dentre eles o vereador Clerton Souza (PSD), que de imediato foi em busca de dar assistência ao mesmo.

Clerton acionou o chefe de gabinete do prefeito Zequinha Lima, Ney Willians que de pronto direcionou Davi para ser assistido pela secretária de Desenvolvimento Social: Delcimar da Silva Leite, que garantiu alojamento digno em hotel e com alimentação inclusa.

Dessa história fica o exemplo de compaixão e solidariedade da sociedade e da atitude humanista de um parlamentar, em tempos tão difíceis. Clerton Souza é uma grata revelação da nova safra de políticos eleitos em 2020 e sua atuação já é elogiada por grande parte da sociedade cruzeirense.

