O que era para ser uma reunião de unidade e planejamento de ações políticas para guerra contra a Covid-19 no Acre, terminou com fatos lamentáveis protagonizados pela a deputada Mara Rocha (PSDB) e o senador Sérgio Petecão (PSD).

Gladson reuniu a bancada federal na tarde desta quinta-feira (4), onde pediu união de todos na luta contra o coronavírus, que pode colapsar a saúde do Acre caso continue nesse crescente que vem tendo.

O governador agradeceu a todos pela ajuda que vem recebendo e disse que tem se preocupado com atual situação enfrentada e que irá buscar ouvir sugestões e procurar fortalecer a luta para evitar uma tragédia semelhante a que ocorre no Amazonas.

Passada as falas e opiniões de parte da bancada, um fato chamou atenção da reunião. O senador Sérgio Petecão (PSD) e a deputada Federal Mara Rocha (PSDB), teceram críticas absurdas contra jornalistas e veículos de comunicações do estado, o que foi encarado como um atentado à liberdade de expressão.

Mara Rocha foi demitida e perseguida pela TV Gazeta, onde era âncora de um jornal e se projetou depois da comoção da sociedade acreana, que não admitiu a maneira como ela foi tirada da emissora e deu a ela como consolo um mandato de deputada federal. Hoje a parlamentar usa os mesmos mecanismos de perseguição e tentativa de mordaça a jornalistas que venham a fazer críticas contra ela e alguns aliados.

Por qual motivo o senador Márcio Bittar (MDB), não pode ser criticado? Não é mentira que ele passeia no Acre, vive dando pitacos de longe e critica ações do governador que desagrade o perfil Bolsonarista.

Não pode atacar porque Márcio Bittar é da cozinha do Bolsonaro? Sério que somos obrigados a ouvir isso?

Petecão, Major Rocha, Alan Rick, Perpétua Almeida, Léo de Brito, Mailza Gomes e todo restante da nossa bancada federal, não podem ser imunes a crítica, pois isso é antidemocrático e atenta contra a liberdade de expressão.

Tantas coisas mais urgentes e parlamentar federais se preocupando com quem critica ações de seus mandatos.

O Acre e o seu eleitorado, precisam refletir sobre que tipo de representante ele quer.

Nossa solidariedade aos Jornalistas, Assem Neto, Salomão Matos e Altino Machado.

