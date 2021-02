A pedido de representantes de empresários e pequenos comerciantes de Brasiléia e Epitaciolândia o prefeito Sérgio Lopes de Epitaciolândia e a prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem se reuniram nesta quinta feira dia 04, no auditório do Buffet Arte Eventos obedecendo aos protocolos sanitários de prevenção a convid-19.

A pauta principal da reunião foi a proposta por parte dos comerciantes dos dois municípios quanto a flexibilização das restrições devido a regressão de faixa para zona vermelha.

Segundo os representantes da categoria muitos comerciantes já estão sendo preciso demitir funcionários e que já não suportam mais o fechamento dos estabelecimentos considerados não essenciais.

A Presidente da Acebra (Associação Comercial de Brasiléia e Epitaciolândia) Inês Tiziane entregou nas mãos dos dois gestores municipais uma carta proposta para reabrir alguns estabelecimentos no entender da categoria está sendo muito prejudicada com a fechamento total dos comércios.

Os prefeitos demostraram suas preocupações com situação. “Estamos muito preocupados com a situação de cada comerciante, mas o momento é critico e estamos perdendo vidas para a covid, por isso, temos que ter muito cuidado, e quanto ao fechamento estamos apenas aderindo a um decreto Estadual que é uma recomendação do ministério público. Caso contrário cada gestor pode ser responsabilizado até criminalmente.” Frisou o Prefeito de Epitaciolândia.

Sérgio Lopes se comprometeu em analisar com carinho a carta proposta da Associação Comercial, e ressaltou ainda que a vigilância sanitária do município continuará com as ações de orientação aos comerciantes a fim de evitar aglomerações e quebra de protocolos sanitários, tendo em vista que hoje o município tem a maior taxa de letalidade com 963 casos confirmados e 23 óbitos.

