Mulher leva facadas do ex-marido e é levada para o pronto-socorro de Rio Branco — Foto Odair Leal / Secom

Uma mulher identificada como Cleice Teixeira Bezerra, de 34 anos, foi ferida a golpes de faca na noite desta quarta-feira (3), no bairro da Pista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Segundo o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), a informação repassada à polícia no local foi de que a mulher foi ferida pelo ex-marido. com informações do G1 Acre.

No registro da polícia não consta a informação sobre o que teria motivado a ação do homem. Policiais militares ainda fizeram buscas pelo suspeito na região, mas ele não foi localizado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros socorros e levou a mulher em estado estável para o pronto-socorro da capital.

A direção do hospital informou que Cleice teve ferimentos na região do seio direito, nas coxas e na perna. Ela passou por atendimento e recebeu alta médica ainda na madrugada desta quinta (4).

A delegada Elenice Frez, da Delegacias de Atendimento à Mulher, disse que ainda não recebeu a ocorrência, no entanto, devido às característica, o caso deve ser investigado pela Deam.

“Assim que chega a ocorrência, a gente já ouve as testemunhas, espera ela ser liberada do hospital para ouvi-la sobre os fatos também e aí se inicia o inquérito policial. Se não houver medida decretada, é feito o pedido de medida protetiva e todas as medidas necessárias”, disse a delegada.

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

