Demonstrando compromisso com os servidores públicos estaduais ativos e inativos, o governador Gladson Cameli confirmou, nesta quinta-feira, 4, o pagamento de verbas rescisórias e indenizações a servidores públicos aposentados, bem como a policiais militares que ainda estão ativa.

Ao todo, serão pagos 180 processos trabalhistas de ex-funcionários civis e militares até o próximo mês de março. No total, o montante soma R$ 3,7 milhões.

No caso dos militares, o governo fará a indenização de descontos realizados indevidamente em folha de pagamento da gratificação de atividade penitenciária exercida pelos profissionais entre os anos de 2012 e 2016. Nesse caso específico, o ressarcimento, que é de R$ 1 milhão, será efetuado nos próximos 45 dias.

Gladson Cameli explicou que os pagamentos só estão sendo possíveis graças ao empenho e determinação das equipes da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência). O chefe do Poder Executivo lembrou ainda o seu compromisso com a valorização dos servidores públicos.

“Parabenizo toda a equipe pelo esforço que está sendo realizado desde o início do nosso governo. Os servidores públicos têm o meu respeito e admiração, por isso, vamos trabalhar em prol de tudo o que for possível para valorizá-los. Mesmo em meio a uma crise financeira mundial, estamos provando que é possível fazer gestão com responsabilidade e transparência”, pontuou o governador.

Para o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, o dinheiro que será colocado em circulação vai ajudar a economia local. “O governo do Estado tem sempre essa preocupação de valorizar seus servidores e, ao mesmo tempo, contribuir com o fortalecimento do comércio. Na pandemia, esse recurso a mais fará diferença”, disse.

A reunião contou ainda com a participação do secretário da Casa Civil, Flávio Silva; do secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier; do diretor-presidente do Acreprevidência, Francisco de Assis Filho; e do diretor da Seplag, Guilherme Duarte.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.