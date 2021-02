Numa reunião híbrida entre presencial e virtual, o governador Gladson Cameli conversou com a bancada federal do Acre, nesta quinta, 4. Os senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes ladeavam o governador durante a vídeoconferência com os demais parlamentares.

Gladson Cameli abriu o encontro chamando os representantes do estado a colaborar com o governo. “Estou aqui fazendo um diálogo aberto e sincero com a nossa bancada. Tenho procurado governar com todos porque ninguém faz nada sozinho e os nossos deputados federais e senadores têm nos ajudado”, ressaltou.

O governador destacou aos parlamentares que a reunião é a mais importante que já teve com eles. “Estamos num momento crítico. Chegamos a um ponto com a pandemia que é melhor as pessoas reclamarem com as medidas duras que tomamos do que ver as pessoas chorando amanhã. Estamos chegando perto de um colapso no nosso sistema de saúde. Por isso estou pedindo ajuda à nossa bancada, além de ideologias partidárias”, afirmou.

Vacinas

“Estou pronto para fazer o necessário para não sacrificar mais nenhuma vida. Tenho procurado todas as alternativas para amenizar as dores da nossa população e adquirir novas vacinas. Por isso estou pedindo o apoio dos nossos deputados federais e senadores. O nosso gargalo é o tempo. Unidos podemos reverter essa situação para defender as pessoas do nosso estado”, salientou Cameli.

O coordenador da bancada senador Sérgio Petecão (PSD) reconheceu os esforços do Governo do Acre para minimizar os efeitos da pandemia. Lembrou que na próxima terça, dia 9, haverá uma reunião da bancada acreana com o Ministério da Saúde para conseguir novos lotes de vacina.

“Estamos juntos e queremos ajudar o nosso governo para que não aconteça no Acre aquilo que se passou no Amazonas e em Rondônia. Temos que tomar medidas para prevenir essa situação”, disse ele.

A senadora Mailza Gomes (PP) também elogiou as ações para conter a pandemia no estado. “As dificuldades que o nosso país atravessa são enormes e entendemos a responsabilidade que está nas costas do governador. Estamos tentando ajudar no que é possível para preservar o bem mais precioso que é a vida. Conseguimos aprovar medidas importantes nos ministérios em Brasília e estamos com o governo para ajudar a salvar vidas”, destacou a senadora.

A deputada Vanda Milani (SD) parabenizou o governador pelo trabalho de combate ao Covid-19. “Vamos continuar a trazer recursos e fazer o melhor para o nosso povo”, destacou ela.

O deputado federal Léo de Brito(PT) também se pronunciou: “O nosso papel é contribuir com o governo mesmo estando na bancada de oposição. Não tem nada mais importante do que impedir o que aconteceu em Manaus e Porto Velho. Já encaminhei algumas sugestões para colaborar. Se a gente tiver vacina poderemos voltar a desenvolver as atividades econômicas no Acre”, pontuou.

Alan Rick (DEM) destacou que o governo e a bancada estão enfrentando a pandemia juntos. “Todos estão fazendo o possível para ajudar o estado. Temos trabalhado muito e podem contar com meu apoio na busca das vacinas. Inclusive já estou fazendo tratativas com a Embaixada de Israel nesse sentido”, pontuou Alan.

A deputada federal Mara Rocha (PSDB) colocou seu mandato à disposição para ajudar nesse momento delicado que o estado atravessa com a pandemia de Covid-19.

