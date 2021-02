Um trabalhador rural passou dias angustiantes na última semana ao se perder em uma floresta no município de Bujari. O homem, de 55 anos, realizava um trabalho em uma fazenda quando, em um deslocamento por um caminho conhecido na região como “varadouro”, ele se perdeu.

Localizado na última quarta-feira, 4, 5 dias após seu desaparecimento na fazenda Tocantins – distante 40 km do município de Bujari e local de difícil acesso, especialmente em decorrência do inverno amazônico -, as condições físicas do senhor, após dias sem se alimentar e dormir adequadamente, dificultavam seu encaminhamento a sede do município para receber atendimento médico. Foi neste momento, que os populares decidiram acionar a Polícia Militar para realizar o resgate.

Para a ação, a PM empenhou o Batalhão de Policiamento Ambiental – BPA, unidade com experiência em situações desta natureza, e que possui equipamentos e equipe treinada para deslocamento em locais de difícil acesso no estado.

Com as informações dos moradores da região, relatando que o local era praticamente isolado nesta época do ano, devido a rios e igarapés que transbordam em decorrências do período chuvoso, os policiais militares traçaram a melhor rota e se deslocaram em quadriciclos por um percurso de aproximadamente 40 km em um ramal com lama, atoleiros e, ainda, sob chuva.

Encontrando o homem já em estado debilitado, os militares trouxeram ele até o município de Bujari, onde o entregaram ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, para receber os cuidados médicos necessários a sua plena recuperação.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.