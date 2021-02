Com número crescente de casos positivos de contaminados com a Covid-19 na regional do alto acre e aderindo ao decreto estadual que determina o fechamento de setores que exercem atividades não essenciais, a vigilância sanitária tem realizado ações diárias e noturnas de fiscalização e orientação sanitária; Supermercados, mercados, hortifrútis, padarias, açougues e indústrias em geral para conferir o cumprimento das novas regras de prevenção e combate ao coronavírus.

As medidas que estão sendo orientadas são fundamentais para avançarmos na prevenção e no controle para minimizar os riscos da contaminação. Elas precisam ser adotadas de forma correta junto com protocolos sanitários.

A Prefeitura de Epitaciolândia está intensificando a fiscalização sobre o cumprimento das normas definidas em decretos para enfrentamento da pandemia do coronavírus. Entre os dias 28 de janeiro a 19 de fevereiro data em que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 fará outra avaliação para saber se o estado progrediu ou regrediu de faixa.

Segundo o Coordenador do setor de Vigilância Sanitária do Município Maylon Marques, as ações primeiramente são voltadas para orientar os comerciantes e pessoas em geral, para cumprir as normas e protocolos de enfrentamento a covid -19, até agora foram feitas 200 abordagens de orientações em estabelecimentos comerciais. O coordenador ressaltou ainda a importância do apoio da Policia Militar na realizações das ações.

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

