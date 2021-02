Prefeito César Andrade, secretário de Obras e empresários da consultoria, acertam detalhes do curso. Foto: Assecom

Assessoria – A Prefeitura disponibilizará o apoio logístico aos instrutores e suporte necessário para a aplicação das aulas teóricas e práticas dos cursos de Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Empilhadeira, Operador de Rolo Compressor e Caminhão Munck.

“Fizemos questão de dar essa contrapartida para incentivar a população a ter uma formação técnica numa área de atuação que é valorizada pelo mercado”, destacou o Prefeito César Andrade.

O Prefeito César Andrade ao lado dos Secretários, Marcos Tavares (Obras), e Donicélio Nunes (Gabinete) recebeu em seu Gabinete, o representante Ávila Dias.

“Esses são cursos que custam em média R$1.500 a R$2.000, mas em parceria com a Prefeitura estamos ofertando a custo de R$380. Os cursos incluem certificação e carteira de operador, válida em todo o território nacional”, explica Ávila Dias.

