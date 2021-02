Prefeitura de Porto Walter subsidiará cursos para operadores de máquinas pesadas no...

A Prefeitura de Porto Walter firmou na manhã desta Quarta-feira (03), uma parceria com as empresas SUPERA e DB Cursos, que são responsáveis pelo projeto: “você nasceu para vencer”, com a oferta de cursos de máquinas pesadas.