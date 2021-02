Nesta quarta-feira, 03, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em parceria com a Polícia Militar, deflagrou a segunda fase da Operação Livro Caixa.

A partir da análise dos documentos apreendidos na primeira etapa, foram identificadas lideranças das organizações criminosas Bonde dos 13 e Ifara com alto grau hierárquico, responsáveis pelos núcleos de cadastramento, contabilidade, disciplina e “gerais” de três bairros da capital, inclusive uma liderança do núcleo feminino dessas facções.

Estão sendo cumpridos 32 mandados judiciais, sendo 18 de prisão e 14 de busca e apreensão, nos bairros Cidade do Povo, Santa Inês e Boa União, em Rio Branco, bem como nos municípios de Boca do Acre (AM) e Dourados (MS), além de três cumprimentos na Unidade Prisional Francisco d ́Oliveira Conde, na Capital.

Ao todo mais de cem policiais militares foram empregados na deflagração da Operação, além de promotores de Justiça do Gaeco e servidores do Ministério Público do Estado do Acre.

Operação Livro Caixa

A primeira fase da Operação Livro Caixa foi deflagrada em 05 de agosto de 2020 e teve por objetivo desarticular os núcleos financeiros, responsáveis por realizar a contabilidade do crime da facção Bonde dos Treze na Cidade do Povo e outras regiões, inclusive extorquir comerciantes locais que eram obrigados a pagar contribuição para a organização criminosa.

Naquela ocasião, foram cumpridos 18 mandados judiciais, sendo 13 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão.

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

Veja o Vídeo:

