Sensibilizado com a necessidade de a população continuar tendo apoio espiritual, o governador Gladson Cameli revalidou o decreto n°5.496, de março do ano passado, que autoriza o funcionamento de templos religiosos com 20% de sua capacidade. A norma regulando a medida foi publicada no Diário Oficial do Estado, na edição desta quarta-feira, 3, e regulamentada pela decisão tomada pelo governador.

João Paulo Setti, procurador-geral do Estado do Acre, explicou que a flexibilização da norma, que antes determinava o fechamento total dos templos, foi adotada pelo governador em consideração à importância do atendimento religioso durante a pandemia. Mas observa que o mesmo decreto determina que sejam seguidas todas as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, reforçando a obrigatoriedade do uso de máscara, álcool e o distanciamento social.

Na última terça-feira, o governo decretou fechamento total do comércio, academias e outros setores para tentar frear o avanço da Covid-19 no Acre.

De acordo com a determinação, estão autorizados a funcionar no setor comercial apenas os serviços considerados essenciais, dentre eles supermercados, farmácias e postos de combustíveis.

O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

