Magalhães cobrou do governo que use mais os recursos de mídia para produzir peças publicitárias, que sensibilizem o povo acerca da grave situação, caso contrário continuará sem apoio da sociedade, para tomar medidas mais duras e preservar a vida de muita gente.

“Nós aprovamos 16 milhões de verba de mídia na ALEAC, para o governo usar nas ações que interessa ao estado e principalmente em tempos que se faz necessário conscientizar nossa população como agora. Abri 6 sites diferentes pela manhã e nenhum traziam ações educativas e que chamassem o povo para atuar juntos no combate ao covid-19”, disse Edvaldo.

O deputado ainda falou da falta de liderança e comando na secretaria de saúde, alegando que faltam alinhamentos que tragam respostas rápidas, inclusive questiona porque com tão poucas vacinas, o Acre patina no cronograma de número de pessoas alcançadas.

“O governo precisa ir além do comitê de ciência que já existe para acompanhar a situação da doença, mas também precisa instalar um gabinete de crise, porque tem muita barbeiragem na condução das ações. Nosso estado recebeu as vacinas e mesmo sendo pequeno, aparece como um dos que menos cumpriu o cronograma de vacinação no país. Ou governo muda a maneira como vem dialogando com os setores da sociedade, ou vai continuar a assistir o dono do botequim brigar com os decretos e sequer terá p povo consciente de que é preciso ajudar para vencer o caos, finalizou Magalhães.