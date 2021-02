O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta quarta-feira (03) uma emenda à Medida Provisória (MP) 1021/2020, que ajusta o salário mínimo para o ano de 2021.

De acordo com a MP de autoria do Governo Federal, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.100 e a emenda do deputado Jesus Sérgio repõe a inflação e dá aumento real de 5%, passando o valor para R$ 1.154,20.

Segundo informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo serve de referência para 49 milhões de trabalhadores no Brasil. E outro dado importante é que em 2020 a inflação de alimentos foi de 18%.

“Essa é a inflação que atinge mais fortemente os pobres. Foi o preço do arroz, do feijão, do óleo de soja, da carne, leite, entre outros produtos da cesta básica, que atingiu mais fortemente o poder aquisitivo de quem vive do salário mínimo. E esta emenda tem o objetivo de restabelecer o índice da inflação medido em 2020, que foi de 5,45% e conceder um aumento real de 5% para o trabalhador fazer frente às dificuldades que virão em 2021”, afirmou Jesus Sérgio.

