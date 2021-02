O governo do Acre vem trabalhando de forma incansável para vencer a pandemia da Covid-19. Após a aprovação e liberação das vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Estado tem apresentado um bom referencial de conduta em Saúde ao preparar e executar com agilidade o plano emergencial de imunização contra a Covid-19.

Ao mesmo tempo, órgãos estaduais são mobilizados para ajudar na guerra contra o vírus, como é o caso da ação preventiva que o Corpo de Bombeiros tem realizado em municípios acreanos com o objetivo de conscientizar a população a ficar em casa.

O subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Vale do Juruá, tenente Josiene de Souza, explica como funciona a iniciativa: “Todos os dias, a guarnição [equipe] de plantão escolhe de quatro a cinco bairros e, por meio do sistema sonoro da viatura, leva aos ouvintes mensagens de prevenção à pandemia: ‘Fique em casa! Use máscara e álcool em gel!’ O alerta também traz informações sobre o quadro epidemiológico da cidade naquele momento”.

O tenente acredita que a iniciativa tem surtido resultado entre os transeuntes: “O morador vê o carro dos bombeiros e já cria a mentalidade de que a situação é séria; alguns até elogiam a ideia”.

O governo do Acre continua executando todas as medidas possíveis de combate à crise epidemiológica. Nesta semana, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 reclassificou o Estado para o nível de emergência, com Bandeira Vermelha. Com isso, o Estado pretende evitar um possível colapso na rede pública hospitalar e refrear o crescimento do índice de óbitos.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.