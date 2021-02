Assessoria – O decreto que reclassificou o Acre na Bandeira Vermelha, adotado pelo governo do Estado para evitar o crescimento descontrolado dos casos de Covid-19, fez com que todos os serviços presenciais do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) ficassem suspensos até o dia 19 de fevereiro de 2021, inclusive a retirada de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para quem já havia realizado a solicitação do documento e estava aguardando o prazo para ir buscar, a orientação é baixar a CNH digital por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Vale lembrar que no momento da emissão o sistema envia um e-mail, previamente cadastrado pelo usuário, com um código de validação, procedimento em que é necessária a leitura facial.

Caso o cidadão não consiga baixar o documento, pode encaminhar um e-mail para o endereço habilitacao.detranac@gmail.com, anexando o documento de identificação oficial, número do telefone celular e endereço de e-mail utilizado no cadastro do app.

“Queremos diminuir ao máximo os impactos do fechamento e, nesse caso, a carteira digital tem a mesma função da impressa. O documento virtual é aceito em todo o território nacional”, diz Manoel Gerônimo, presidente do Detran/AC em exercício.

As CNHs solicitadas via internet, por meio do site www.detran.ac.gov.br continuarão sendo confeccionadas, porém a retirada do documento físico somente será possível com o retorno dos atendimentos presenciais.

Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

