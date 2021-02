Wylly Bezerra da Silva segue internado na UTI do Hospital da Criança, em Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

O adolescente Wylly Bezerra da Silva, de 15 anos, que ficou em estado grave após se afogar no Igarapé São Francisco, em Rio Branco, está em coma e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (3) pelo tio dele, o autônomo Robson Bezerra do Nascimento. Com informações do G1 Acre.

O tio conta que o último boletim médico recebido pela família nesta quarta aponta que o quadro clínico do menino é grave e estável. A família está confiante com a recuperação do garoto e diz que segue em oração.

“O quadro infeccioso dele está abaixo de 50%, ele continua sedado, é um quadro estável, mas ainda é grave, por causa da lesão que ele sofreu pela falta de oxigênio no cérebro. Todo dia, tanto eu como o pai dele, estamos indo no hospital e são praticamente 24 horas acompanhando. A família está abalada, mas na esperança de ele voltar logo. Desde que começamos nossa corrente de oração, que todo dia estamos fazendo, começamos a receber notícias boas. Por exemplo, antes de ontem, o neurologista disse que ele está tendo reflexos”, diz o tio.

Afogamento

O menor estava brincando na ponte do igarapé, no bairro Raimundo Melo, na última sexta-feira (29), quando caiu e teria ficado mais de quatro minutos submerso na água.

Populares que estavam no local acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e realizaram os primeiros socorros enquanto a ajuda médica chegava.

Quando a equipe do Samu chegou, os médicos passaram mais de seis minutos tentando reanimar o adolescente. Ele foi levado entubado e em estado grave para o pronto-socorro da capital e no mesmo dia foi transferido para o Hospital da criança.

Sobre o afogamento do sobrinho, Nascimento conta que a família ainda não teve condições de conversar com os meninos que estavam com o adolescente no dia do acidente e, por isso, ainda não sabe como, de fato, tudo ocorreu.

“Não conseguimos falar com os garotos que estavam lá ainda. Devido ao estado em que ele está, não estamos tendo cabeça para fazer isso. Mas, tem várias especulações. Eram todos amigos dele”, afirma o tio.

Adolescente teria ficado mais de quatro minutos submerso no Igarapé São Francisco, no bairro Raimundo Melo — Foto: Eldérico Silva/Rede Amazônica Acre

