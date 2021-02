Segundo o filho de Jair Bolsonaro, a medida será tomada devido à “maneira infantil” com que Kim Kataguiri tem se manifestado – Foto: Jane de Araújo/Agência Senado

Brasil 247 – O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) – que se lançou como candidato independente à presidência da Câmara – afirmou que os aliados de Jair Bolsonaro são “tchutchucas do centrão”.

Em discurso no plenário, o então candidato Kataguiri chamou Bolsonaro de “verme”. “Se estão incomodados de serem chamados de vagabundos, quadrilheiros e corruptos, me processa (sic) e ganha (sic) na Justiça. Sei que não têm colhão para isso. Têm colhão para ficar falando na internet. Quando chega no plenário, é tudo tchutchuca do Centrão”, disse.

O também deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), vestiu a carapuça e informou pelas redes sociais nesta terça-feira (2), que vai processar o colega pelos “insultos” e “xingamentos” a ele e a sua família.

Eduardo diz que Kataguiri é “da turminha do [Rodrigo] Maia” e que, por isso, não pode apontar o dedo para Bolsonaro por ter escolhido se aliar ao Centrão.

“Eu vim responder o deputado Kim Kataguiri, que, de última hora, fez uma candidatura fajuta à Câmara dos Deputados. Logo ele, que é do mesmo grupo, da mesma turminha do Maia, vem apontar o dedo para nós do governo, para dizer que estamos com o Centrão, quando ele próprio faz parte do Centrão”, disse.

“Como pode uma pessoa tão suja apontar o dedo pra cima de nós. Logo você, que é da turma do Maia, talvez esse seja o segundo voto que você recebeu nesse fiasco que você fez pela Presidência da Câmara”, acrescentou.

Segundo o filho de Jair Bolsonaro, a medida será tomada devido à “maneira infantil” com que Kim Kataguiri tem se manifestado. “Fica óbvio que ele quer holofote, mas, como ele repete essa conduta, assim o farei, não utilizando nenhum recurso público para isso. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso, agora eu quero ver como você vai pegar a relatoria de um projeto”, completou.

PROCESSAREI KIM KATAGUIRI Veja o vídeo sobre o que farei a respeito das mentiras e calúnias do Dep. Kim Kataguiri. Terá agora que responder na Justiça. Ou prova todas as besteiras que falou (impossível) ou se dará mal. Obs: não usarei nenhum recurso público pra isso. pic.twitter.com/ANZO325ajk — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 2, 2021

