O Prefeito Sérgio Lopes recebeu na tarde desta segunda dia 01, o Diretor do

Deracre Petrônio Antunes, onde trataram sobre as parcerias entre o estado e

município na parte de infraestrutura e recuperação de ramais, além disso foi

tratado sobre obras do Anel Viário que tem previsão para iniciar ainda este ano.

Aterro sanitário – Na ocasião foi acertado a seção de um trator de esteira para

o Aterro Sanitário que fica localizado na cidade vizinha e funciona em forma de

consórcio entre os dois municípios.

Anel Viário – A obra irá beneficiar vários municípios da Região do Vale do Alto

Acre, dentre eles, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, e beneficiando de

forma direta um total de 51.6 mil habitantes.

Ramais – Outro ponto debatido foi a recuperação de ramais, tendo em vista

que o Governo do Estado sempre foi um grande parceiro e deve assinar

convênios para aquisição de combustível e reparo de maquinários.

O que disse – o prefeito agradeceu a visita do diretor do Deracre Petrônio

Antunes ao município de Epitaciolândia. “A prefeitura de Epitaciolândia está

sempre de portas abertas, estamos a disposição para firmar parcerias que traz

benéficos para nossa população.” Destacou Sérgio Lopes.

