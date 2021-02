Droga estava escondida dentro de uma mochila — Foto: Asscom PRF

Um casal foi preso, na tarde dessa segunda-feira (1º), no quilômetro 123 da BR-317, em Capixaba, no interior do Acre, com pelo menos 15 quilos de cocaína. A droga estava escondida dentro de um mochila que era transportada no banco de trás do carro, no qual os dois seguiam em direção à capital acreana, Rio Branco. com informações do G1 Acre.

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que abordou o casal e ao fazer perguntas, eles levantaram suspeitas ao darem respostas desconexas.

Com a suspeita, os agentes fizeram buscas no veículo, quando encontraram a mochila e desconfiaram do peso, e quando o policial abriu, encontrou pelo menos 15 pacotes embalados da droga, segundo informou a PRF.

Após o flagrante, o casal e a droga apreendida foram levados para a superintendência da Polícia Federal, em Rio Branco, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

