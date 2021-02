Foi determinado o sequestro de imóveis e veículos dos suspeitos. Há suspeita de lavagem de ativos – Foto: Reprodução

Poder 360 – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta 3ª feira (2.fev.2021), uma operação para investigar suposta quadrilha que atuava com o sargento da FAB (Força Aérea Brasileira) Manoel Silva Rodrigues, que foi preso ao transportar 39 quilos de cocaína em um voo da comitiva presidencial, em julho de 2019.

A operação, batizada de “5ª Coluna”, mira 10 pessoas, acusadas de associação criminosa para o tráfico internacional e lavagem de dinheiro. O grupo é suspeito de ter usado outros voos oficiais para o transporte de drogas ao exterior.

Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 2 mandados que restringem a comunicação dos investigados e também que eles deixem o Distrito Federal. A Justiça Federal do DF também determinou o sequestro de imóveis e veículos dos envolvidos no suposto esquema criminoso.

De acordo com a PF, as investigações demonstram que, além do sargento preso na cidade de Sevilha, na Espanha, outras pessoas se associaram ao militar, “de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas”.

A corporação afirmou ter apresentado à Justiça elementos que indicam pelo menos o envio de mais uma remessa de entorpecentes para a Espanha, além da que foi interceptada.

A PF disse também que as apurações apontam estratégias do grupo criminoso para ocultar os bens provenientes do tráfico, especialmente a aquisição de veículos e imóveis com pagamentos de altos valores em espécie.

Entenda

Manoel Rodrigues transportou a droga em um avião da FAB que fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que seguiria para Osaka, sede da reunião anual do G20, em 2019. O destino dos 39 quilos de cocaína era a Suíça, de acordo com o sargento.

Em setembro, foi condenado. Ele terá que cumprir todos os 6 anos de sentença no país europeu. A defesa do militar solicitou que Rodrigues cumprisse parte da pena em solo brasileiro, o que foi negado pela Justiça espanhola. O sargento está detido na cidade de Sevilha.

