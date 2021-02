Na manhã desta terça-feira, 02, a Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul realizou a Sessão Solene de abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2021. Todavia, as próximas sessões acontecerão de forma remota, como já existe em outras câmaras municipais do Estado.

O prefeito Zequinha Lima, de maneira virtual, trouxe a mensagem aos vereadores dizendo.

“Primeiro quero pedir desculpas por não me fazer presente, mais quero parabenizar todos os senhores pelo desafio que estarão enfrentando a partir de hoje. Quero externar meu respeito a cada vereador e dizer que o poder executivo conta a harmonia entre os poderes.”

Os vereadores presentes na sessão reafirmaram o compromisso de responsabilidade e trabalhos em prol da sociedade.

“Quero dizer que estou muito empolgado para iniciar este terceiro mandato, em busca de melhorias para o povo. Quero parabenizar nossa mesa diretora pelos trabalhos frente à Câmara, desejo sorte e sucesso a todos nós. Digo ao prefeito Zequinha Lima que acreditamos na harmonia entre o executivo e a Câmara de Vereadores.’, disse o vereador do MDB Antônio Cosmo.

O Presidente da Câmara de Vereadores, Franciney Freitas, destacou a união entre os vereadores e o apoio a projetos importantes para a cidade.

“Agradeço a Deus por iniciarmos mais um ano legislativo, conto com o apoio dos colegas vereadores para juntos fazermos o melhor pela nossa cidade. Quero agradecer ao prefeito Zequinha Lima por trazer sua mensagem a está Casa e reafirmo que juntos, executivo e legislativo estaremos de mãos dadas, harmoniosamente e com independência ajudando a governar nossa Cruzeiro do Sul.

Vivemos um momento que precisamos nos unir em prol de um bem maior, a vida.”, concluiu.