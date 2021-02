Polícia Civil de Feijó pediu a prisão preventiva do suspeito, que está foragido – Foto: Arquivo pessoal

Um produtor rural, identificado apenas como Jordiney, foi assassinado com um tiro nas costas no Seringal Bom Jardim, zona rural de Feijó. O principal suspeito do crime é um primo da vítima que está foragido.