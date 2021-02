Homem de 39 anos é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos no interior do Acre — Foto: Arquivo/PC-AC

Um homem de 39 anos foi preso, nesta terça-feira (2), suspeito de estuprar uma criança de 9 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na Comunidade Paraná dos Mouras, na zona rural do município de Rodrigues Alves, no interior do Acre. Com informações do G1 Acre.

A denúncia foi feita pela mãe da vítima em novembro do ano passado após a filha contar o que estava acontecendo. Segundo o delegado responsável pelas investigações, José Obetânio, o homem seria um parente da criança e o estupro teria ocorrido mais de uma vez. Na delegacia, ele negou o crime.

“Esses caras estão próximos das crianças, às vezes dentro de casa. Quer dizer, a vítima está ali à disposição dele para o que ele bem quer. A criança só comentou com a mãe, porque ele queria mais e mais e ela, com medo, acabou falando para a mãe. Assim que ela soube, comunicou na delegacia e a partir daí nós já entramos em campo, representamos pela prisão dele, saiu e graças a Deus está cumprida já”, disse o delegado.

Outro caso na capital

Também nesta terça, agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Acre (Necap) cumpriram um mandado de prisão contra um homem de 56 anos, no bairro Quinze, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Conforme a Polícia Civil, o homem foi condenado por estupro a 15 anos e seis meses de prisão em processo transitado e julgado.

Em 2017, quando o preso tinha 52 anos, ele foi denunciado por abusar sexualmente de uma criança de 4 anos e depois acabou sendo condenado pelo crime. Após receber voz de prisão, o homem foi levado para a delegacia e agora está à disposição da justiça.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha estarão autorizados a funcionar estabelecimentos como supermercados, mercantis e congêneres; farmácias; clínicas médicas, psicológicas, odontológicas e veterinárias; espaços de fisioterapia; laboratórios; óticas; oficinas mecânicas no geral; bancos; hotéis; funerárias; postos de combustíveis; lojas de materiais de construção; indústria em geral com atendimento ao público mediante agendamento; além empresas de alimentos, medicamentos, águas, gás, produtos de limpeza, higiene e de EPIs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.