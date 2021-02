Assessoria – Dando continuidade ao plano de trabalho para o primeiro trimestre deste ano, o governo do Acre estreita parcerias com vistas à conclusão de obras e abertura de novos postos de trabalho no interior do estado.

Nesta segunda-feira, 1º, o secretário de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, Ítalo Medeiros, e a presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Waleska Dessotti, reuniram-se com o prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir de Sá, para tratar dos detalhes para a conclusão das obras de infraestrutura e saneamento básico no município.

As obras, viabilizadas com recursos do Banco Mundial, contemplam serviços de pavimentação, drenagem, rede de esgoto, rede de água e estação de tratamento de esgoto. Com 75 por cento do projeto executado, resta concluir parte da pavimentação e a casa de química da estação de tratamento de água do município.

Durante o período de chuvas, a prioridade é o transporte de insumos. “Precisamos aproveitar a janela de navegabilidade do rio para garantir materiais para a retomada das obras. É literalmente uma corrida contra o tempo, para ganhar tempo durante o verão”, enfatizou o secretário Ítalo Medeiros.

O trabalho em parceria permite dar mais celeridade à execução dos serviços. Em Santa Rosa, a retomada das obras também contará com o apoio da prefeitura. “Foi uma reunião bem produtiva, com investimentos na nossa cidade, que é o que a gente precisa lá”, disse Tamir de Sá, ao se colocar à disposição para colaborar com as ações do Estado.

Ainda durante a reunião com o prefeito, a presidente do Depasa acolheu as demandas apresentadas pela gestão municipal e reafirmou o compromisso em continuar trabalhando por melhorias para o município: “Estaremos à disposição, e, junto com a Seinfra e demais órgãos, continuaremos empenhados, unindo forças para garantir um serviço cada vez melhor à população”.

Da agenda com o prefeito participaram o secretário adjunto de Infraestrutura do Estado, Jamerson Lima, a secretária de Assistência Social de Santa Rosa do Purus, Maria Meres, e a equipe técnica de engenharia e obras do governo do Estado.

Mais empregos

Além de Santa Rosa do Purus, as soluções integradas em infraestrutura e saneamento básico beneficiam moradores de Marechal Thaumaturgo, Jordão e Porto Walter.

O programa Mais Obras no interior mobiliza vários órgãos, como a Seinfra, Depasa e Deracre. “O governo está adotando todas as medidas para que no pós-pandemia possamos ter empregos e gerar renda. E essa ação, que envolve Deracre para pavimentação da pista; Depasa, nas ligações domiciliares; e Seinfra, na pavimentação das vias urbanas, é uma ação que vai gerar emprego no município”, destacou Ítalo Medeiros.

