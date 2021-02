Evanildo de Almeida Lima estava internado na UTI e morreu na madrugada de segunda-feira (1º) — Foto: Arquivo pessoal

Homem prestativo, ativo na vida política da cidade, líder na comunidade, esta é uma breve descrição do ex-vereador da cidade de Rodrigues Alves, interior do Acre, Evanildo de Almeida Lima, de 38 anos. Ele morreu, na madrugada dessa segunda-feira (1º), por complicações da Covid-19 e também efeitos da malária. com informações do G1 Acre.

Lima estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional do Juruá, desde a última semana. Há pelo menos duas semanas ele sentia os sintomas da Covid-19, chegou a fazer dois exames que deram negativo, e só no final da semana passada veio o diagnóstico. Antes, ele foi diagnosticado com malária, segundo contou a cunhada dele, que é vereadora na cidade, Mágila Damásio.

Não conseguimos contato com a esposa dele. A cunhada informou que ela ainda está em Cruzeiro do Sul. Lima teve mais de 50% dos pulmões comprometidos por causa da doença.

Sobre o contágio da doença, Mágila disse que não é possível ter certeza sobre as datas, principalmente porque ele também estar com malária, mas ela afirma que ele estava doente há pelo menos duas semanas, fez exames que deram negativo, e só no final da última semana, antes de ser entubado, no sábado (30), que o exame deu positivo para Covid.

“A gente não tem certeza [de quando ele contraiu Covid], mas tinha mais de uma semana, porque ele também estava com malária. Ele foi para o hospital, inicialmente, tomou soro e depois voltou, e só na semana passada ele ficou internado. Ele fez o exame particular e só deu malária e quando descobriu, começou a tomar os remédios, no sábado [30], ele foi encaminhado para o hospital do Juruá, e na madrugada de domingo [31], ele já foi entubado e ontem pela manhã, faleceu. Foi a Covid e malária”, contou.

Vida política

Evanildo Lima foi vereador por dois mandatos na cidade, entre os anos de 2009 a 2012, no primeiro mandato e de 2013 a 2016 no segundo. Além disso, ele era presidente do PDT na cidade e presidente da Colônia de Pescadores.

Mágila conta que ele sempre atuou de forma que pudesse ajudar as pessoas. Ele deixa esposa e filhos.

“Era um rapaz alegre, brincava com todo mundo, ajudava todo mundo, era presidente da Colônia de Pescadores e presidente do PDT, aqui de Rodrigues Alves. Ele ajudou muitas pessoas. Quem precisava dele, ajudava. Você nunca via ele triste ou com raiva, era todo tempo sorrindo. Era o cabeça da família e é um baque grande para todos”, conta

Luto na cidade

Lima foi enterrado em Rodrigues Alves ainda na segunda, a prefeitura da cidade emitiu nota de pesar de decretou luto oficial na cidade de três dias.

“Considerando os inestimáveis serviços prestados no município e considerando a consternação geral da comunidade e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um munícipe exemplar, respeitável, que é dever do poder público render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da coletividade, decreta: luto oficial em todo território do município de Rodrigues Alves por três dias -em 01, 02 e 03 de fevereiro de 2021.”

Em nota, a prefeitura também lamentou a morte de Lima e prestou condolências à família.

“Nesse momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, ratificando nossos votos de pesar pela grande perda, ao passo que deixamos nosso agradecimento pela dedicação e trabalho prestado ao município”, afirma.

O documento ainda reforçou a necessidade do uso de máscaras, álcool em gel e pede que a população mantenha o isolamento social.

