As imagens deixam claro que a máscara, item fundamental de proteção contra o coronavírus, foi descartada na festa na casa de Lira – Foto: Reprodução

Horas após dizer que colocará em votação medidas de combate à pandemia de covid-19, o novo presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), promoveu uma grande festa de comemoração de sua vitória em uma casa no Lago Sul, área nobre de Brasília.

Cerca de 300 pessoas estiveram no local e poucos convidados usavam máscaras, o que incluía ministros do governo de Jair Bolsonaro, fiador da eleição de Lira – que também estavam sem a proteção.

Segundo Portal UOL, ignorando a pandemia, o articulador político do Palácio do Planalto, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, foi um dos presentes na festa na madrugada.

Como revelou o Estadão, seu gabinete se tornou um QG da campanha de Lira na reta final, onde cargos e emendas eram negociados. Fabio Faria (Comunicações), Fabio Wajngarten (Secretaria de Comunicações) e Jorge Seif (Secretaria da Pesca) completavam o time do governo na festa.

A jornalista Nathalia Fruet, repórter do SBT em Brasília, compatilhou o vídeo com as cenas da festa. As imagens deixam claro que a máscara, item fundamental de proteção contra o coronavírus, foi descartada na festa.

Novo presidente Câmara, Arthur Lira, faz discurso durante festa em casa no Lago Sul. Via @sbtnews pic.twitter.com/OoZifWGdU9 — Nathalia Fruet (@nathaliaFruet) February 2, 2021

A festa em comemoração à eleição de Arthur Lira como presidente da Câmara se estendeu até a madrugada no Lago Sul, em Brasília.

Nas imagens, vários deputados reunidos. É possível ver apenas 1 usando máscara. pic.twitter.com/zzxef5FPbD — Samuel Pancher (@SamPancher) February 2, 2021

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.