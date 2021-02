O SINSPJAC vem se destacando em ações junto ao poder legislativo, que visem repor percas dos trabalhadores do poder judiciário do Acre e levar as propostas de projetos de lei aos parlamentares estaduais, pode se concretizar em possibilidades de avanços para categoria.

Retornando as atividades neste ano a Assembleia Legislativa, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre se reuniu com alguns deputados e pediu apoio na apresentação de três projetos de lei na casa, projetos estes que visam benefícios para servidores do Poder Judiciário, mas que de forma geral beneficiam todos os servidores públicos do Estado do Acre.

Tratam-se de dois projetos regulando mudanças tecnológicas advindas com a pandemia do covid e, um anteprojeto específico que trata da situação dos agentes de Segurança (Polícia do Judiciário) que estão em plena atuação durante toda a pandemia. Esse anteprojeto deverá ser discutido também com a nova gestão do Tribunal de Justiça, por tratar-se de matéria específica e de funcionários do Poder Judiciário. Entre os deputados, o Deputado Edvaldo Magalhães já manifestou apoio as ideias e aos projetos apresentados pelo SINSPJAC.

