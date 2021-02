O número de infectados subiu de 48.467 para 48.820 nas últimas 24 horas. Foto: Odair Leal/Secom

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 353 novos casos de infecção por coronavírus nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro, sendo 144 casos confirmados por exames de RT-PCR e 209 testes rápidos. O número de infectados subiu de 48.467 para 48.820 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 136.923 notificações de contaminação pela doença, sendo que 87.312 casos foram descartados e 791 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 43.832 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 185 pessoas seguem internadas.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: clique aqui e veja:covid-19 vacina/inicio. As informações são atualizadas de acordo com a plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Mais 6 notificações de óbitos foram registradas nesta segunda-feira, dia 1° de fevereiro, sendo 4 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 873 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino:

L. J. S., de 84 anos. Morador de rio Branco, deu entrada no dia 23 de janeiro, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a falecer no dia 28.

J. S. F., de 71 anos. Morador de Brasileia, deu entrada no dia 27 de janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 29.

Morador de Rio Branco, J. M., de 77 anos, deu entrada no dia 16 de janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no sábado, 30.

O quarto óbito entre os homens é de R. N. B. S., de 61 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 28 de janeiro, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a óbito neste domingo, 31.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Rio Branco, A. S. M., de 75 anos, deu entrada no dia 20 de janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 31.

M. H. C., de 102 anos. Moradora de Mâncio Lima, a idosa deu entrada no dia 15 de janeiro, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, vindo a óbito nesta segunda-feira, 1º de fevereiro.

