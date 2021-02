“Me preparei para não chorar”, diz Maia aos prantos – Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados

Oantagonista – Diz que foi uma honra comandar a Casa e que terá muito orgulho de voltar para a “planície”, o plenário, para “trabalhar pelo Brasil, não para os próximos dois anos, mas para os próximos 20 anos”.

“Quero agradecer a cada um de vocês essa oportunidade que é única para quem faz política, para quem sabe que, através da política, temos condições de mudar esse país. O Estado concentra na mão da elite do serviço público, na elite do setor privado, as riquezas que nós brasileiros geramos todos os anos.”

Maia também pediu desculpas se ofendeu algum apoiador de Arthur Lira. “Se em algum momento se sentiram ofendidos pelo que falei, não foi minha intenção”.

Veja o Vídeo:

