Durante ato solene realizado na manhã desta segunda-feira (01), a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) tomou posse por meio de plataforma digital. O presidente Nicolau Júnior (PP) foi reconduzido ao cargo, onde permanecerá durante o biênio 2021/2022.

Nicolau Júnior, que foi reeleito por unanimidade dos votos no final do ano passado, agradeceu aos demais parlamentares e destacou os trabalhos realizados, mesmo durante a pandemia, quando foi decidido que as sessões aconteceriam virtualmente.

“Primeiro quero agradecer a todos os colegas parlamentares por terem confiado a mim, a recondução ao cargo da presidência da Mesa Diretora da Aleac. Juntos, nós temos realizado trabalhos importantes para o nosso Estado. Em 2020 foram apresentadas mais de 390 proposições, as Comissões da Casa atuaram de forma incansável para a resolução de problemas e discussão de projetos. A meta para este ano é superar tudo que conquistamos no ano passado”, pontuou.

O presidente, que é visto pelos demais parlamentares como um verdadeiro democrata, disse que seguirá tendo a mesma postura e assegurando aos blocos de oposição, situação e independentes o mesmo espaço para debate. “A união e o respeito prevalecerão, como temos feito desde o início. Nosso principal objetivo aqui é trabalhar para garantir o melhor aos acreanos”, finalizou Nicolau Júnior.

Mesa Diretora:

Deputado Nicolau Júnior (PP) – presidente;

Deputado Jenilson Leite (PCdoB) – 1º vice-presidente;

Deputado Luiz Gonzaga (PSDB) – primeiro-secretário;

Deputada Antonia Sales (MDB) – segunda-secretária;

Deputada Maria Antônia (PROS) – 3ª vice-presidente;

Deputado Jonas Lima – terceiro-secretário;

Deputado Chico Viga – quinto-secretário.

