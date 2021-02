A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, realizou neste final de semana um mutirão de limpeza no Polo Agroflorestal da estrada Velha.

O Prefeito Sérgio Lopes foi pessoalmente acompanhar os serviços de limpeza e remoção de entulhos, a tempos a comunidade daquela localidade cobrava essa ação por parte da prefeitura a fim de diminuir a ocorrência do mosquito vetor da dengue.

“Viemos atender um pedido da comunidade do Polo com mutirão de limpeza nesse primeiro momento, más temos outros projetos e ações programadas para beneficiar essa comunidade, estamos apenas com 30 dias de gestão e apesar das dificuldades pontuais de inicio de governo estamos avançando e trabalhando em prol de nossa gente.” Ressaltou Sérgio Lopes Prefeito de Epitaciolândia.

