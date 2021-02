Com segurança e sem aglomerações, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início a 2ª fase da vacinação de idosos contra a Covid-19, no formato drive-thru, nesta segunda-feira, 01, em tendas montadas em frente ao Teatro dos Náuas. Os idosos são levados pelos familiares até o local, e sem sair dos veículos, recebem a dose da vacina aplicada pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Hoje a imunização foi voltada para o público acima de 90 anos de idade. No decorrer da semana a Secretaria de Saúde seguirá um cronograma, vacinando em cada dia uma idade diferente, dentro da faixa etária de 80 a 90 anos, conforme o calendário divulgado pela prefeitura.

“Queremos facilitar a vida das pessoas. A Secretaria de Saúde montou toda essa estrutura na frente do teatro, onde os idosos vão chegando, sem aglomeração , não precisam sair de dentro dos carros e são vacinados. Estamos assim garantindo a segurança e a vida dos nossos idosos. Todos a favor da vida”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

