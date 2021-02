Bocalom durante entrevista na TV 5 – Foto: Rede social da Ecoacre comunicações

O prefeito fez a declaração durante entrevista ao Jornalista Washington Aquino na manhã desta segunda-feira em um programa de TV local

“Nossa equipe sabe do compromisso que tenho como gestou, pois, tenho 67 anos de idade, foi prefeito por três mandatos, secretário de estado e nunca respondi por um crime sequer, não vai ser com essa idade que farei nada para manchar minha honra. Eu sempre prezo pela transparência e honestidade”, disse Bcalom.

Sobre o Transporte Coletivo o prefeito disse que tem jogado duro com os empresários responsáveis pelo serviço em Rio Branco e que já deixou bem claro as regras da nova administração.

“Eu tive reunido com o Sindicato da categoria e depois com os empresários, onde fui bastante transparente e verdadeiro com todos. Não vou colocar um centavo de dinheiro público para os empresários, pois eles precisam honrar seus compromissos com seus trabalhadores e melhorar a prestação de serviços à população. Nossa equipe vem trabalhando para poder quem sabe, diminuir o valor da passagem em Rio Branco”, finalizou o prefeito.

Bocalom disse que sua administração vem economizando recursos no inverno, para fazer a grande ação e verão que a cidade necessita.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Um adolescente de apenas 11 anos foi resgatada acorrentado em um barril pela Polícia Militar, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação. A polícia apurou que o garoto era mantido naquela situação há pelo menos 7 anos, quando foi adotado pela família.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.